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Десятки человек пострадали в массовой драке во Флориде

Allen Eyestone/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Массовая драка произошла в американском штате Флорида. В конфликте участвовали десятки человек, травмы получили 18.

В полицию поступило сообщение о стрельбе в фуд-корте торгового комплекса, но когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, выяснилось, что никто не стрелял, информирует Click Orlando.

Изначально в ресторанном дворике поссорились мужчина и женщина, конфликт перерос в драку, в которую ввязались другие посетители.

Восемь человек были доставлены в больницы.

Предполагаемые зачинщики драки задержаны, им могут предъявить обвинения в нанесении побоев и нарушении общественного порядка.

Ранее News.ru писал, что в Сеть попало видео массовой драки в Ставрополе. Потасовка произошла у ресторана из-за официанток. 


#драка #ПОСТРАДАВШИЕ #флорида
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