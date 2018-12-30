Десятки человек пострадали в массовой драке во Флориде

https://news.ru/storage/news/ed2787a144f5f97bd09ff1add3b878c5/b62e14b2-e299-4cfb-b272-e3ab4d6facda_850.jpg Allen Eyestone/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Массовая драка произошла в американском штате Флорида. В конфликте участвовали десятки человек, травмы получили 18.

В полицию поступило сообщение о стрельбе в фуд-корте торгового комплекса, но когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, выяснилось, что никто не стрелял, информирует Click Orlando.

Изначально в ресторанном дворике поссорились мужчина и женщина, конфликт перерос в драку, в которую ввязались другие посетители.

Восемь человек были доставлены в больницы.

Предполагаемые зачинщики драки задержаны, им могут предъявить обвинения в нанесении побоев и нарушении общественного порядка.

Ранее News.ru писал, что в Сеть попало видео массовой драки в Ставрополе. Потасовка произошла у ресторана из-за официанток.