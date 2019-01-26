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Десятки человек пострадали при взрыве в кафе под Саратовом

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Газовый котёл взорвался в одном из кафе в Саратовской области. Он находился в подсобном помещении общественного заведения. В результате начался пожар на площади пять квадратных метров. На данный момент сотрудники МЧС открытое горение ликвидировали. 

Пострадали по меньшей мере 40 человек, они с ожогами разной степени госпитализированы, пятеро в тяжелом состоянии. На месте происшествия находятся все экстренные службы Саратова. 

Причиной взрыва стало «несоблюдение техники безопасности», сообщает МЧС.

Как сообщал News.ru, полицейских обвинили в пытках по делу о взрыве в Магнитогорске. В рамках расследования уголовного дела задержан гражданин Киргизии 29-летний Хуснидин Зайнабидинов. Мужчину подозревают в причастности к взрыву. Следователи обвиняют его в подготовке теракта и пытались получить от него признательные показания, «мужчину пытали электричеством и жестоко избивали», заявила супруга Зайнабидинова журналистам в Киргизии. По словам женщины, её мужу показывали фотографии неизвестных людей с бородами и выспрашивали у него их данные и местонахождение. 


#пожар #ВЗРЫВ #ЧП #Саратов
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