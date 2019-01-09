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Десятки человек отравились в Дагестане

News.ru/Сергей Булкин

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Медики сообщают о массовом отравлении в Дагестане. За помощью к врачам обратились более 60 человек.

«В селении Ленинаул Казбековского района зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. В период с 2 по 8 января с признаками острой кишечной инфекции к врачам обратились более 60 человек», — сообщила представитель пресс-службы Министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева.

На данный момент в больницах остаются десять человек, в их числе семь детей. Остальных врачи выписали. 

Ранее News.ru писал об отравлении детей в подмосковной Истре. Замдиректора базы отдыха «Красная гвоздика» Александр Мамонько заявил, что предварительной причиной госпитализации стал гастроэнтерит. 


#отравление #дагестан #дети
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