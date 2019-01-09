Десятки человек отравились в Дагестане

Медики сообщают о массовом отравлении в Дагестане. За помощью к врачам обратились более 60 человек.
«В селении Ленинаул Казбековского района зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. В период с 2 по 8 января с признаками острой кишечной инфекции к врачам обратились более 60 человек», — сообщила представитель пресс-службы Министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева.
На данный момент в больницах остаются десять человек, в их числе семь детей. Остальных врачи выписали.
Ранее News.ru писал об отравлении детей в подмосковной Истре. Замдиректора базы отдыха «Красная гвоздика» Александр Мамонько заявил, что предварительной причиной госпитализации стал гастроэнтерит.