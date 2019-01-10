Десять человек пострадали в аварии с автобусом в Коми

https://news.ru/storage/news/dcd4ba6bc78a301719134680a7674c08/e143758a-fd5e-4145-b008-942546dd4af0_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Авария с участием рейсового автобуса и грузовика произошла в Республике Коми. Травмы получили десять человек.

«На автодороге Сыктывкар — Троицко-Печорск столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Пострадали десять человек», — передаёт РИА Новости.

Всего в автобусе находились 32 человека, в том числе трое детей. Есть ли среди раненых дети, не уточняется. Все пострадавшие доставлены в больницы Сыктывкара. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее News.ru писал о массовом ДТП с пятью машинами под Воронежем. Там столкнулись сразу пять автомобилей. В результате один человек погиб, ещё восемь, в том числе трое детей, пострадали.