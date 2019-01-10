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Десять человек пострадали в аварии с автобусом в Коми

Сергей Лантюхов/News.ru

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Авария с участием рейсового автобуса и грузовика произошла в Республике Коми. Травмы получили десять человек.

«На автодороге Сыктывкар — Троицко-Печорск столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Пострадали десять человек», — передаёт РИА Новости.

Всего в автобусе находились 32 человека, в том числе трое детей. Есть ли среди раненых дети, не уточняется. Все пострадавшие доставлены в больницы Сыктывкара. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее News.ru писал о массовом ДТП с пятью машинами под Воронежем. Там столкнулись сразу пять автомобилей. В результате один человек погиб, ещё восемь, в том числе трое детей, пострадали.


#ДТП #ПОСТРАДАВШИЕ #коми
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