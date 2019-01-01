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Депздрав оценил состояние пострадавших в Парке Горького

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Состояние пострадавших при обрушении моста в московском парке Горького оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

«Тяжёлых травм нет, состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Угрозы для жизни нет», — цитирует сообщение РИА Новости.

В депздраве добавили, что в Парке Горького присутствует достаточное число медицинских служб. Помощь пострадавшим врачи начали оказывать уже через несколько минут после ЧП.

В парке Горького продолжают дежурить бригады скорой помощи и при обращениях «помощь будет оказана незамедлительно».

Как сообщал News.ru, ранее московские власти сообщали, что причиной обрушения перехода в парке Горького стала неисправность конструктивных элементов катка. В результате ЧП пострадали 13 человек. В Сети опубликовано видео инцидента.


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