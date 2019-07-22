https://static.news.ru/photo/5cc22a58-ac80-11e9-b87d-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Чупров Фото: Алексей Чупров/vk.com

Следственный комитет начал проверку по факту гибели депутата Госсовета Коми Алексея Чупрова. Пока сыщики считают, что смерть 37-летнего мужчины не носит криминального характера.

Родственники Чупрова нашли его мёртвым в квартире в Сыктывкаре в 21 июля. По предварительным данным, он умер от кровопотери в результате порезов предплечья, сообщает СКР.

Политик получил место в региональном парламенте по итогу дополнительных выборов в сентябре 2018 года. Он баллотировался от «Единой России» по избирательному округу № 10. В июне 2019 года суд признал пятерых членов УИК, которая входит в этот округ, виновными в фальсификации итогов дополнительных выборов в Госсовет.

21 июля политолог, директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев заявил о смерти Бердымухамедова. По его словам, политик скончался, когда ушёл в отпуск. В посольстве страны в России информацию опровергли, писал News.ru.