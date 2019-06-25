https://static.news.ru/photo/34d9fd84-9747-11e9-b71e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Samo8383/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

21-летний депутат Слободской городской думы в Кировской области и по совместительству блогер Николай Дубравин разыграл сотрудников полиции, подкинув им муляж гранаты.

Молодой человек написал подписчикам в соцсетях, что намерен снять «очень жёсткое видео» и может исчезнуть на сутки или трое, передаёт издание argumenti.ru .

Момент подбрасывания фальшивой гранаты снимали на видео трое приятелей Дубравина, находившиеся в припаркованном автомобиле. Сообщается, что они нигде не работают, а один из них не достиг совершеннолетия.

Все трое были доставлены в отдел полиции, опрошены. Сейчас материалы передаются в Следственный комитет для принятия процессуального решения и квалификации данных действий, поскольку данный гражданин является депутатом и решение по нему могут принять только органы Следственного комитета, — цитирует РИА Новости представителя УМВД.

Ранее News.ru писал, что на остановке общественного транспорта в Кривом Роге произошёл конфликт, один из участников которого бросил в оппонента гранату. Пострадавший был госпитализирован.