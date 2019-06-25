21-летний депутат Слободской городской думы в Кировской области и по совместительству блогер Николай Дубравин разыграл сотрудников полиции, подкинув им муляж гранаты.
Молодой человек написал подписчикам в соцсетях, что намерен снять «очень жёсткое видео» и может исчезнуть на сутки или трое, передаёт издание argumenti.ru.
Момент подбрасывания фальшивой гранаты снимали на видео трое приятелей Дубравина, находившиеся в припаркованном автомобиле. Сообщается, что они нигде не работают, а один из них не достиг совершеннолетия.
Все трое были доставлены в отдел полиции, опрошены. Сейчас материалы передаются в Следственный комитет для принятия процессуального решения и квалификации данных действий, поскольку данный гражданин является депутатом и решение по нему могут принять только органы Следственного комитета, — цитирует РИА Новости представителя УМВД.
Ранее News.ru писал, что на остановке общественного транспорта в Кривом Роге произошёл конфликт, один из участников которого бросил в оппонента гранату. Пострадавший был госпитализирован.