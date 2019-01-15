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День траура объявлен в Ростовской области

RostovRegion/facebook.com

происшествия [ версия для печати ]

Однодневный траур объявлен в городе Шахты Ростовской области по жертвам взрыва газа в многоквартирном доме, где произошло частичное обрушение. Городским предприятиям рекомендовано отменить увеселительные мероприятия, а телеканалам — развлекательные программы.

Днём траура объявлено 16 января. Соответствующее решение, как отмечено в сообщении пресс-службы горадминистрации, было принято «в связи с трагическими событиями, произошедшими в городе Шахты, и гибелью людей, выражая скорбь и соболезнуя родным и близким, а также всем пострадавшим на территории муниципального образования».

Ранее, как сообщал News.ru, объявить 16 января днём траура в связи с гибелью людей предложил мэр города Андрей Ковалёв. Инициативу градоначальника поддержал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Взрыв в девятиэтажном доме по лице Хабарова в Шахтах произошёл утром 14 января. В результате ЧП два человека погибли, ещё семеро спасены из-под завалов. Судьба троих жильцов дома пока неизвестна. В общей сложности пострадавшими признаны около 100 человек.


#взрывы #траур #шахты #обрушения #Ростовскаяобласть #деньтраура
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