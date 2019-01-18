Деньги стали причиной поножовщины в Москве

https://news.ru/storage/news/2c93479517159891052e312addc7166c/2ffcb657-3a9e-4bb0-9950-979031489fb6_850.jpg Лантюхов Сергей/News.ru

Столичные оперативники задержали в Москве подозреваемого в убийстве человека. По версии следствия, пойманный гражданин расправился с потерпевшим из-за денежного долга.

Тело жертвы с колото-резаной раной нашли вечером 17 января 2019 года около дома на улице Главной Восточного района мегаполиса. Позже полиция вычислила возможного преступника. Сыщики установили, что фигурант и погибший были знакомы, сообщает официальный сайт московского СК РФ.

Во время допроса мужчина рассказал, что покойный попросил у него 200 тыс. рублей. Но возвращать долг приятель не спешил. Данный факт и толкнул подозреваемого на совершение злодеяния. В ходе общения со стражами порядка задержанный признал вину.

Скоро в отношении него изберут меру пресечения.

Ранее News.ru писал об убийстве в Башкирии. Местный житель расправился с женой тушей гуся и мухобойкой. Мужчина упрекнул спутницу жизни в пристрастии к зелёному змию — покойная пропивала домашнюю утварь, нажитую совместным трудом, и отказывалась заниматься домашним хозяйством.