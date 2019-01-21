Дело завели после гибели военных из РФ в ДТП в Абхазии

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Уголовное дело возбуждено после гибели российских военных в аварии в Абхазии. Группа граждан РФ разбилась при падении БТР-80 в ущелье.

«Техника двигалась в составе воинской колонны ближе к обочине грунтовой дороги. Грунт осыпался, и машина сорвалась с обрыва с высоты около 40 метров», — рассказал РИА Новости источник.

Авария произошла 18 января, когда военные в составе колонны боевой техники направлялись с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации. На сложном участке дороги БТР-80 опрокинулся в ущелье. Трое военных российских военных погибли, двое пострадали.

Выжившие военные доставлены в больницу в Сухуми.

Уголовное дело будут расследовать по статье УК РФ «Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой машины, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Комиссия военного округа рассматривает несколько версий происшествия. Одна из них — техническая неисправность бронеавтомобиля, другая — водитель не справился с управлением.

В Абхазии расположена одна из зарубежных военных баз России.

Ранее News.ru писал о задержании в Абхазии фигурантов дела об убийстве россиянина Михаила Маслова.