Рядом с посольством РФ в Дамаске прогремел взрыв

Взрывное устройство сдетонировало в столице Сирии. ЧП произошло в районе Адави, где расположено российское посольство.
В СМИ назвали произошедшее терактом. По информации SANA, взорвалась самодельная бомба, которая была заложена в машину.
Blast near #Russia embassy in Damascus pic.twitter.com/dbQgBqdZCh— NadieHarbieh (@HarbiehNadie) 24 января 2019 г.
Информации о пострадавших нет. Российское посольство работает в штатном режиме.
Ранее News.ru писал о том, что американское посольство в Швейцарии предупредило читателей своего сайта, что возле консульского агентства США в Женеве произошел взрыв.