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Рядом с посольством РФ в Дамаске прогремел взрыв

Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Взрывное устройство сдетонировало в столице Сирии. ЧП произошло в районе Адави, где расположено российское посольство.

В СМИ назвали произошедшее терактом. По информации SANA, взорвалась самодельная бомба, которая была заложена в машину.

Информации о пострадавших нет. Российское посольство работает в штатном режиме.

Ранее News.ru писал о том, что американское посольство в Швейцарии предупредило читателей своего сайта, что возле консульского агентства США в Женеве произошел взрыв.


#сирия #теракты
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