Рядом с посольством РФ в Дамаске прогремел взрыв

https://news.ru/storage/news/05e527b1c3e2a697e5c0408884213339/e8bca451-6547-4b7c-813f-dc64b8566307_850.jpg Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Взрывное устройство сдетонировало в столице Сирии. ЧП произошло в районе Адави, где расположено российское посольство.

В СМИ назвали произошедшее терактом. По информации SANA, взорвалась самодельная бомба, которая была заложена в машину.

Информации о пострадавших нет. Российское посольство работает в штатном режиме.

Ранее News.ru писал о том, что американское посольство в Швейцарии предупредило читателей своего сайта, что возле консульского агентства США в Женеве произошел взрыв.