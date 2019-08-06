https://static.news.ru/photo/dfa147a6-b8dd-11e9-9294-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Уголовное дело возбуждено после массовой драки возле станции метро «Площадь Ильича» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

По данным ведомства, о драке сообщили во вторник, 6 августа, в 03:51. Прибывшие на место полицейские установили, что конфликт произошёл в помещении кафе по адресу: улица Золоторожский Вал, дом 40.

Сообщается, что в результате массовой драки два человека получили телесные повреждения и были госпитализированы. Были задержаны шесть человек, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, накануне вечером на Болотниковской улице в Москве произошла массовая драка со стрельбой. Зачинщик конфликта скрылся на чёрном Infiniti. В столице был объявлен план «Перехват».