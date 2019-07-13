https://static.news.ru/photo/be575136-9e01-11e9-802f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Режиссёр «Независимого театрального проекта» Елена Павлова создала новую версию спектакля Чехова «Три сестры». В основу её интерпретации легло дело сестёр Хачатурян.

Павлова заявляет, что постановка должна привлечь внимание к проблеме домашнего насилия и «патриархального строя» в стране, пишет « Газета.ru ».

Своим произведением режиссёр хочет вызвать общественный резонанс. Она считает, что это защитит женщин в будущем.

Ранее News.ru писал, что Ксения Собчак считает правильным решение о возбуждении дела против отца Хачатурян. Телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ назвала это «хоть каким-то намёком на справедливость».