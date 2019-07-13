Режиссёр «Независимого театрального проекта» Елена Павлова создала новую версию спектакля Чехова «Три сестры». В основу её интерпретации легло дело сестёр Хачатурян.
Павлова заявляет, что постановка должна привлечь внимание к проблеме домашнего насилия и «патриархального строя» в стране, пишет «
Своим произведением режиссёр хочет вызвать общественный резонанс. Она считает, что это защитит женщин в будущем.
Ранее News.ru писал, что Ксения Собчак считает правильным решение о возбуждении дела против отца Хачатурян. Телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ назвала это «хоть каким-то намёком на справедливость».