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Дело о пожаре в шашлычной Адлера передано в суд

СУ СКР по Краснодарскому краю/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Следователи Краснодарского края завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего владельца незаконной постройки в Адлерском районе и 52-летнего арендатора, организовавшего там шашлычную. Летом прошлого года в заведении случился пожар, в результате которого погибли 11 человек.

Как выяснило следствие, 34-летний мужчина на одном из земельных участков Адлерского района возвёл здание незаконно, не обеспечив его противопожарной защитой и системами тушения, кроме того, он несанкционированно подключил его к электроснабжению. Зная об этих нарушениях, его арендовал 52-летний уроженец Армении и также незаконно организовал в нём кафе-шашлычную, заселив в помещение ещё и четырёх своих родственников.

Рано утром 30 июля 2018 года в шашлычной загорелась электропроводка, пламя перекинулось на соседнее трёхэтажное строение, также незаконно возведённое. В результате пожара в кафе погибли четыре человека, а в соседнем здании — семеро отдыхающих из разных регионов страны. Расследование уголовного дела в отношении хозяина соседней постройки ещё не завершено.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в Следственном комитете РФ.

Адлерцы обвиняются в причинении смерти по неосторожности 11 гражданам в результате пожара.

Ранее News.ru писал, что в Сочи сгорел междугородный автобус, который ехал с пассажирами в Ставрополь. Инцидент произошёл в Лазаревском районе курорта около посёлка Дагомыс. Из-за пожара почти на час было парализовано движение на федеральной трассе — единственной, которая ведёт в центральную часть города. Ситуация усугубилась тем, что ЧП произошло в утренний час пик. Возгорание произошло в моторном отсеке. Огонь достаточно быстро перекинулся на салон. 12 пассажиров были оперативно эвакуированы, пострадавших нет.


#суд #пожар #СОЧИ
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