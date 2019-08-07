Главное следственное управление Следственного комитета займётся расследованием дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Соответствующее решение принял глава СК Александр Бастрыкин.
Все уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка соединены в одно производство. Об этом говорится на официальном
Кроме того, ведомство объявило в розыск двух участников массовых беспорядков.
27 июля в Москве прошла акция солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму независимыми кандидатами. Столичный избирком отказал им в регистрации, заявив, что собранные ими подписи были фальшивыми, не приняв доводов самих подписантов о том, что они действительно самостоятельно расписывались в поддержку кандидатов.
Как писал News.ru, Следственный комитет проводит допрос семейной пары Проказовых, пришедших на несанкционированный митинг в Москве 27 июля с годовалым сыном.