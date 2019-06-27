Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование уголовного дела о крушении самолёта Ан-24 в Бурятии в центральный аппарат ведомства.
Для наиболее полного, объективного и оперативного расследования уголовное дело об авиакатастрофе в Бурятии передано в Главное следственное управление СК РФ, — сообщили в СК РФ.
Как писал News.ru, уголовное дело было заведено по факту катастрофы самолёта Ан-24 в аэропорту города Нижнеангарска Республики Бурятия. Самолёт авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс в Улан-Удэ, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за отказа одного из двигателей. В результате аварийной посадки погибли два пилота, 14 пассажиров доставлены в больницу.