Фото: пресс-служба МЧС Бурятии

Самолёт Ан-24, совершивший аварийную посадку под Нижеангарском в Бурятии, восстановлению не подлежит. Об этом сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Самолёт практически полностью сгорел, восстановлению не подлежит, — цитирует его РИА Новости. Аварийную посадку Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил утром в четверг, 27 июня, в аэропорту Нижнеангарска. По предварительным данным, причиной...