Дело конвоиров «банды ГТА» передано в суд

https://news.ru/storage/news/44a595583baa04f576cdcf7e587150f9/51ce7ace-e75c-44d2-852a-10b2bd647b44_850.jpg Александр Авилов/АГН "Москва"

Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении полицейских, которые конвоировали в Мособлсуде членов так называемой «банды ГТА», пытавшихся совершить побег и устроивших перестрелку.

«Замгенпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших командира отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД РФ по Московской области, замкомвзвода и старших полицейских конвоя», — сообщили ТАСС в Генпрокуратуре.

Они обвиняются в совершении халатности, повлёкшей причинение тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело будет рассматривать Красногорский районный суд.

Ранее News.ru писал, что перестрелку в Московском областном суде в августе 2017 года развязали члены так называемой «банды ГТА». Пятеро преступников, которые направлялись на судебный процесс, выхватили оружие у конвоиров и открыли по ним огонь. Преступников удалось нейтрализовать. В результате перестрелки пострадали несколько человек, сотрудников и посетителей суда. Фигурантами по делу «банды ГТА» стали 9 выходцев из Средней Азии. Их обвиняют в убийстве 17 автовладельцев в нескольких российских регионах.