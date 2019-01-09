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Дело конвоиров «банды ГТА» передано в суд

Александр Авилов/АГН "Москва"

происшествия [ версия для печати ]

Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении полицейских, которые конвоировали в Мособлсуде членов так называемой «банды ГТА», пытавшихся совершить побег и устроивших перестрелку.

«Замгенпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших командира отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД РФ по Московской области, замкомвзвода и старших полицейских конвоя», — сообщили ТАСС в Генпрокуратуре.

Они обвиняются в совершении халатности, повлёкшей причинение тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело будет рассматривать Красногорский районный суд.

Ранее News.ru писал, что перестрелку в Московском областном суде в августе 2017 года развязали члены так называемой «банды ГТА». Пятеро преступников, которые направлялись на судебный процесс, выхватили оружие у конвоиров и открыли по ним огонь. Преступников удалось нейтрализовать. В результате перестрелки пострадали несколько человек, сотрудников и посетителей суда. Фигурантами по делу «банды ГТА» стали 9 выходцев из Средней Азии. Их обвиняют в убийстве 17 автовладельцев в нескольких российских регионах.


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