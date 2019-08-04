https://static.news.ru/photo/289946a6-b6ff-11e9-9e3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kenneth McCain/ZUMAPRESS.com

Полиция Дейтона (штат Огайо) нашла дома у Коннора Беттса, подозреваемого в нападении на прохожих, записи, подтверждающие его заинтересованность темой убийств.

При этом нет информации о том, что Беттс придерживался каких-либо радикальных взглядов или совершил убийства по политическим мотивам. Заместитель начальника дейтонской полиции Мэтт Карьер сообщил, что на данный момент мотивы стрелка остаются неясными, передаёт CNN .

Ранее News.ru писал, что сестра мужчины, которого подозревают в стрельбе в городе Дейтон штата Огайо, и её друг найдены убитыми в автомобиле. По словам источников в правоохранительных органах, на телах погибших обнаружены пулевые ранения.