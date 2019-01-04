Деду Морозу прыснули в лицо из газового баллончика

Мужчина в костюме Деда Мороза пришёл в квартиру на юго-востоке Москвы. Находившийся в ней человек начал угрожать аниматору и брызнул ему в лицо перцовым газом.
К пострадавшему в кафе подошёл незнакомый человек и предложил ему сыграть Деда Мороза, передаёт РЕН ТВ. От мужчины требовалось поздравить детей с Новым годом.
Однако, когда актёр пришёл по нужному адресу, он встретил сопротивление от того же незнакомца.
Сотрудники правопорядка сейчас проводят проверку по этому инциденту.
Ранее News.ru писал, что в томской школе № 64 неизвестный распылил газовый баллончик. Пресс-служба мэрии города сообщает, что в результате произошедшего из учебного учреждения было эвакуировано 286 детей и 25 взрослых.