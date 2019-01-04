Деду Морозу прыснули в лицо из газового баллончика

https://news.ru/storage/news/87cc1e3a1df1f1f69f4291a216b0dcc7/be4f2535-148b-4230-9b88-8dd7445da112_850.jpg Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Мужчина в костюме Деда Мороза пришёл в квартиру на юго-востоке Москвы. Находившийся в ней человек начал угрожать аниматору и брызнул ему в лицо перцовым газом.

К пострадавшему в кафе подошёл незнакомый человек и предложил ему сыграть Деда Мороза, передаёт РЕН ТВ. От мужчины требовалось поздравить детей с Новым годом.

Однако, когда актёр пришёл по нужному адресу, он встретил сопротивление от того же незнакомца.

Сотрудники правопорядка сейчас проводят проверку по этому инциденту.

Ранее News.ru писал, что в томской школе № 64 неизвестный распылил газовый баллончик. Пресс-служба мэрии города сообщает, что в результате произошедшего из учебного учреждения было эвакуировано 286 детей и 25 взрослых.