Дед Мороз умер на утреннике в кемеровском детском саду

https://news.ru/storage/news/02e03a5205b2e0fd7d96194d21b10e6a/0048055a-ba40-47e8-9d78-75482c2be900_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Мужчина в костюме Деда Мороза скончался в Ленинском районе города Кемерово. Инцидент произошёл во время праздника в детском саду.

Прибывшие на место ЧП врачи оказались бессильны.

«Во время утренника Деду Морозу стало плохо, пожаловался на боль в груди. Вызвали скорую помощь, но он скончался до её приезда», — сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Мужчине было 67 лет. Он участвовал в утренниках в костюме сказочного персонажа несколько лет подряд.

Ранее, как сообщал Nеws.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что откликнется на все письма, присланные ему жителями России в честь Нового года. Таким образом политик выразил желание помочь Деду Морозу.