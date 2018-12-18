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Дед Мороз умер на утреннике в кемеровском детском саду

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Мужчина в костюме Деда Мороза скончался в Ленинском районе города Кемерово. Инцидент произошёл во время праздника в детском саду.

Прибывшие на место ЧП врачи оказались бессильны.

«Во время утренника Деду Морозу стало плохо, пожаловался на боль в груди. Вызвали скорую помощь, но он скончался до её приезда», — сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Мужчине было 67 лет. Он участвовал в утренниках в костюме сказочного персонажа несколько лет подряд.

Ранее, как сообщал Nеws.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что откликнется на все письма, присланные ему жителями России в честь Нового года. Таким образом политик выразил желание помочь Деду Морозу.


#смерть #КЕМЕРОВО #детскиесады #ДедМороз
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