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Дебошир поиздевался над полицейским в Домодедово

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Пожилой пассажир аэропорта Домодедово устроил пьяный дебош в здании аэровокзала. Он бросил большую черную сумку и выкрикнул «Бомба!». Когда к хулигану подошёл сотрудник полиции, мужчина проявил агрессию и начал издеваться над ним.

Происходящее заснял на видео очевидец. На записи видно, как дебошир угрожает сотруднику правопорядка, хватает его за руки и пинает коленом. Полицейский всё это время остаётся сдержанным и лишь блокирует нарушителя. В итоге на мужчину надели наручники и увели.

Ранее News.ru сообщал, что хоккеист Олег Сапрыкин, будучи пьяным, подрался с пассажиром, сидевшим по соседству, нецензурно выражался в адрес других пассажиров и бортпроводников, а также ударил стюардессу, которая отказалась налить ему ещё спиртное. Попытки бортпроводников успокоить мужчину не увенчались успехом, и тогда командир воздушного судна принял решение приземлиться в ближайшем аэропорту. В отношении дебошира возбуждено административное дело о мелком хулиганстве.


#домодедово #дебоширы
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