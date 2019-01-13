Дебошир поиздевался над полицейским в Домодедово

https://news.ru/storage/news/57a10d3610d25f92f2077f0ebf501179/aa9720bf-fcf9-41b8-a36e-1fc1aa9ca725_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Пожилой пассажир аэропорта Домодедово устроил пьяный дебош в здании аэровокзала. Он бросил большую черную сумку и выкрикнул «Бомба!». Когда к хулигану подошёл сотрудник полиции, мужчина проявил агрессию и начал издеваться над ним.

Происходящее заснял на видео очевидец. На записи видно, как дебошир угрожает сотруднику правопорядка, хватает его за руки и пинает коленом. Полицейский всё это время остаётся сдержанным и лишь блокирует нарушителя. В итоге на мужчину надели наручники и увели.

Ранее News.ru сообщал, что хоккеист Олег Сапрыкин, будучи пьяным, подрался с пассажиром, сидевшим по соседству, нецензурно выражался в адрес других пассажиров и бортпроводников, а также ударил стюардессу, которая отказалась налить ему ещё спиртное. Попытки бортпроводников успокоить мужчину не увенчались успехом, и тогда командир воздушного судна принял решение приземлиться в ближайшем аэропорту. В отношении дебошира возбуждено административное дело о мелком хулиганстве.