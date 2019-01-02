Хоккеист-дебошир отрицает драку в самолёте

https://news.ru/storage/news/36ce6c6b1ce3d0d6a7e417224eebe8db/759f3ede-1a79-461c-ba90-e539ea6844b9_850.jpg Dmitry Golubovich/Global Look Press

Чемпион мира по хоккею в составе сборной России Олег Сапрыкин отрицает обвинения в драке на борту самолёта, который летел из Сочи в Москву.

По его словам, он не может предположить, откуда взялись подобные данные.

«Сразу скажу, что никакой драки не было, я никого не бил и не трогал, ни соседей, ни, боже упаси, стюардесс», — заявил он.

Спортсмен рассказал, что находился в бизнес-классе, где «спокойно выпивал», когда лайнер «неожиданно» приземлился в Воронеже.

«Обслуживали нормально. Всё приносили вовремя. Сзади, в эконом-классе, сидел пассажир, который был недоволен нашим поведением», — отметил Сапрыкин.

Он допустил, что, возможно, вёл себя «шумновато», однако оправдался тем, что «всё-таки был Новый год», передаёт «Спорт-Экспресс».

Ранее News.ru сообщал, что хоккеист злоупотребил алкоголем, подрался с пассажиром, сидевшим по соседству, нецензурно выражался в адрес других пассажиров и бортпроводников, а также ударил стюардессу, которая отказалась налить ему ещё спиртное. Попытки бортпроводников успокоить мужчину не увенчались успехом, и тогда командир воздушного судна принял решение приземлиться в ближайшем аэропорту. В отношении дебошира возбуждено административное дело о мелком хулиганстве.