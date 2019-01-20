Дебаркадер с сауной горел в Москве

Пожар на двухэтажном дебаркадере, внутри которого есть сауна, произошёл в Москве. Происшествие случилось в районе дома № 52 по ул. Свободы.
Возгорание произошло на втором этаже здания площадью 4×8 метров, в результате пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Москве. Пожар вспыхнул в сауне. По данным News.ru, в помещении загорелась деревянная перегородка.
На данный момент возгорание ликвидировано.
Ранее News.ru сообщал, что три человека погибли в пожаре, вспыхнувшем в деревянном частном доме в центре Самары. Пожарные эвакуировали одного мужчину, но он умер в машине скорой помощи.