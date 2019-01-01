Давивший людей японец объяснил свой поступок

https://news.ru/storage/news/e785b5426643ca9d7122198e41254a22/2d835e51-285c-46c9-ad31-840f1cabffb4_850.jpg Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Японец, совершивший наезд на пешеходов в Токио, объяснил свой поступок протестом за «смертную казнь». Кадзухиро Кусакабэ, арестованный полицией за сознательный наезд на людей на самой оживлённой улице Такэсита-дори, сначала заявил, что совершил теракт, а после дал другие показания.

Кусакабэ арестовали через 20 минут после инцидента, уже в участке он сообщил, что протестовал против смертной казни. Пока неясно, имел ли он в виду казнь конкретного человека или протестовал против практики исполнения смертных приговоров в Японии в целом, пишут японские СМИ.

Ранения получили восемь человек, ещё один был травмирован при попытке бегства. 21-летний Кусукабэ ехал на арендованном автомобиле с номерными знаками города Осака.

Ранее News.ru сообщал, что водитель авто умышленно задавил восемь человек в новогоднюю ночь в Токио. Совершивший наезд мужчина задержан.