Дагестанские боевики вербовали молодёжь в ИГ

Нейтрализованные в Дагестане боевики занимались вербовкой молодёжи в ряды международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ).
«Нейтрализованные в Дагестане бандиты опознаны. Они причастны к вербовке молодёжи в ряды международной террористической организации ИГИЛ», — сообщили ТАСС в Информационном центре Национального антитеррористического комитета.
Кроме того, они планировали нападения на религиозный объект и сотрудников полиции. Стало известно и об их помощи боевикам, действовавшим в Каспийске и уничтоженным в 2017 году.
Ранее News.ru писал, что сотрудники ДПС Дагестана застрелили трёх человек, передвигавшихся в автомобиле ВАЗ-2107, которые напали на экипаж. Инцидент произошёл на участке Кизилюрт — Махачкала федеральной автотрассы «Кавказ».