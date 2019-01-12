Дагестанские боевики вербовали молодёжь в ИГ

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Сотрудник ФСБ во время КТО в Дагестане

Нейтрализованные в Дагестане боевики занимались вербовкой молодёжи в ряды международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ).

«Нейтрализованные в Дагестане бандиты опознаны. Они причастны к вербовке молодёжи в ряды международной террористической организации ИГИЛ», — сообщили ТАСС в Информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Кроме того, они планировали нападения на религиозный объект и сотрудников полиции. Стало известно и об их помощи боевикам, действовавшим в Каспийске и уничтоженным в 2017 году.

Ранее News.ru писал, что сотрудники ДПС Дагестана застрелили трёх человек, передвигавшихся в автомобиле ВАЗ-2107, которые напали на экипаж. Инцидент произошёл на участке Кизилюрт — Махачкала федеральной автотрассы «Кавказ».