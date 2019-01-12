USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,632.92 $
МОСКВА-11°C15:50
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Дагестанские боевики вербовали молодёжь в ИГ

Сотрудник ФСБ во время КТО в Дагестане nac.gov.ru

Сотрудник ФСБ во время КТО в Дагестане

происшествия [ версия для печати ]

Нейтрализованные в Дагестане боевики занимались вербовкой молодёжи в ряды международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ).

«Нейтрализованные в Дагестане бандиты опознаны. Они причастны к вербовке молодёжи в ряды международной террористической организации ИГИЛ», — сообщили ТАСС в Информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Кроме того, они планировали нападения на религиозный объект и сотрудников полиции. Стало известно и об их помощи боевикам, действовавшим в Каспийске и уничтоженным в 2017 году.

Ранее News.ru писал, что сотрудники ДПС Дагестана застрелили трёх человек, передвигавшихся в автомобиле ВАЗ-2107, которые напали на экипаж. Инцидент произошёл на участке Кизилюрт — Махачкала федеральной автотрассы «Кавказ».


#дагестан #боевики
самое читаемое
оружие
США раскрыли «секрет» России о ракетах С-500 «Прометей»
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России

читайте также
в мире 10:56, 8 января 2019
Убившего двух солдат боевика задержали в Израиле
в мире 01:19, 8 января 2019
Сирийские боевики захватили ведущую в Алеппо трассу
в мире 06:29, 6 января 2019
Боевики хотят отбить город у сирийской оппозиции
Лента новостей
происшествия 15:48
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Камчатке
шоу-бизнес 15:43
Александр Цекало бросил сестру Веры Брежневой
в мире 15:37
Турция стягивает военную технику на границу с Сирией
спорт 15:31
Россиянка стала последней в пасьюте на КМ по биатлону
происшествия 15:27
Дымовая шашка взорвалась в торговом центре Киева
Другие новости
происшествия 15:48
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Камчатке
происшествия 15:27
Дымовая шашка взорвалась в торговом центре Киева
происшествия 15:18
Взрыв в Париже унёс жизни нескольких человек
происшествия 15:12
Ростуризм: сведений о пострадавших в Париже нет
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top