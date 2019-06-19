https://static.news.ru/photo/92f7fafa-92a2-11e9-8db6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уроженца Дагестана, рабочего-мебельщика Али Алиомарова задержали в Москве по подозрению в финансировании терроризма. Родные и друзья говорят, что это произошло после перевода денег некоей девушке, которая не находится в розыске.

18 июня его задержали около дома, избили очень сильно. Обвиняют в том, что он якобы финансировал террористов, когда перевёл больше 150 тысяч рублей какой-то девушке за границу. Насколько нам известно, эта девушка не находится в розыске и ни в чём не замешана, — цитирует « МБХ медиа » друга Алиомарова Гаджи Рамазана.

По его словам, задержанный с 18 июня находится в ОВД «Чертаново Северное», но вскоре его увезут в Пятигорск, а оттуда в Махачкалу по месту регистрации.

Друг задержанного уверен, что Алиомаров не связан с финансированием терроризма. Он, по словам собеседника издания, сделал перевод «максимально прозрачно», то есть с личной карты и не пытался каким-либо образом маскировать транзакцию.

Супруга задержанного Анжела Алиомарова сообщила, что по делу о финансировании терроризма прошли обыски у родителей её мужа и в доме, где он проживает в Москве. Она уверена, что Али никогда не обладал такими суммами, какие фигурируют в его деле.

Как считает правозащитник Али Чаринский, Алиомаров стал «жертвой произвола». Он заявил, что знает задержанного, который «всегда кому-то чем-то помогал» и не занимался ничем противозаконным.

Вся суть здесь заключается в переводах денег на благотворительные счета за границу. Силовики хотят это остановить и пугают мусульман подобными действиями, не более того, — считает Чаринский.

Как писал News.ru, ранее Профсоюз журналистов и работников СМИ осудил арест редактора отдела «Религия» дагестанского еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, которого заподозрили в якобы «финансировании терроризма». Решение о водворении работника СМИ в СИЗО, по мнению организации, наносит удар по профессиональному сообществу.

Кроме этого, профсоюз обратил внимание на попытку силовиков «засекретить» дело Гаджиева, а также на то, что один из якобы свидетелей по его делу давал показания под пытками.