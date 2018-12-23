Цунами привело к крупным жертвам в Индонезии

https://news.ru/storage/news/f6ccb6bc3abe22a38412062fc2ea2ebe/9bf57c22-9a60-4c41-a3d2-f858f7fe81aa_850.jpg Hariandi Hafid/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Минимум 20 человек погибли, 165 пострадали и ещё двое числятся пропавшими без вести в Индонезии после цунами. Гигантские волны обрушились на пляжи у побережья Зондского пролива.

В результате стихийного бедствия, случившегося в ночь на воскресенье, 23 декабря, оказались разрушены десятки домов. Число жертв цунами может увеличиться, сообщает Reuters.

Ранее News.ru сообщал, что специалисты немецкого общества Bündnis Entwicklung Hilft составили рейтинг стран, который показывает, в какой части Земли наиболее высок риск гибели от природных катаклизмов. Самыми опасными на планете названы тихоокеанские острова Вануату и Тонга.