Cолистку Большого театра ограбили у прокуратуры в Москве

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Ирина Алексеенко

Неизвестный выхватил у солистки Камерной сцены имени Покровского Большого театра Ирины Алексеенко сумку со всеми документами. Кроме того, женщина осталась без телефона с нулевым балансом и 150 рублей.

Инцидент произошёл поздно вечером напротив Бутырской прокуратуры на севере Москвы.

«Вырвали сумку из рук очень поздно вечером возле дома. Шла после спектакля домой, зашла по дороге в магазин и в расслабленном режиме шла домой. Сзади подошёл молодой человек. Сначала он шёл далеко, потом ускорился, выхватил сумку и убежал. Я за ним погналась, но не догнала. Вот и вся ситуация», — рассказала пострадавшая в беседе с «360».

По данным источника в полиции, ущерб составил три тысячи рублей. Преступник не найден. Его поиски осложнил и тот факт, что пострадавшая обратилась в правоохранительные органы только утром следующего дня.

Ранее News.ru писал о том, что неизвестные похитили у 29-летнего артиста Большого театра крупную сумму денег в Москве. Музыкант признался, что во время инцидента находился в нетрезвом состоянии. В полиции мужчина рассказал, что забыл в такси свой смартфон, в чехле которого хранились три банковские карты. После обнаружения пропажи артист решил проверить свои счета. Как оказалось, его сбережения поредели на 1,8 млн рублей.