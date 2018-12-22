Cолистку Большого театра ограбили у прокуратуры в Москве

Неизвестный выхватил у солистки Камерной сцены имени Покровского Большого театра Ирины Алексеенко сумку со всеми документами. Кроме того, женщина осталась без телефона с нулевым балансом и 150 рублей.
Инцидент произошёл поздно вечером напротив Бутырской прокуратуры на севере Москвы.
«Вырвали сумку из рук очень поздно вечером возле дома. Шла после спектакля домой, зашла по дороге в магазин и в расслабленном режиме шла домой. Сзади подошёл молодой человек. Сначала он шёл далеко, потом ускорился, выхватил сумку и убежал. Я за ним погналась, но не догнала. Вот и вся ситуация», — рассказала пострадавшая в беседе с «360».
По данным источника в полиции, ущерб составил три тысячи рублей. Преступник не найден. Его поиски осложнил и тот факт, что пострадавшая обратилась в правоохранительные органы только утром следующего дня.
Ранее News.ru писал о том, что неизвестные похитили у 29-летнего артиста Большого театра крупную сумму денег в Москве. Музыкант признался, что во время инцидента находился в нетрезвом состоянии. В полиции мужчина рассказал, что забыл в такси свой смартфон, в чехле которого хранились три банковские карты. После обнаружения пропажи артист решил проверить свои счета. Как оказалось, его сбережения поредели на 1,8 млн рублей.