https://static.news.ru/photo/786441b4-b1c2-11e9-9ca4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ministry of Emergency Situations RA

Несколько цистерн с бензином загорелись на севере Армении недалеко от железнодорожной станции города Туманян в Лорийской области.

Сигнал о пожаре близ железнодорожной станции Туманян поступил 29 июля примерно в 04:00 (03:00 мск). Выяснилось, что горят две 50-тонные цистерны, есть угроза распространения огня на другие цистерны, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.

Возгорание удалось локализовать в 05:31 по московскому времени. На месте происшествия работают несколько пожарных расчётов.

Железнодорожный состав состоит из 29 вагонов, больше половины из которых — это 50-тонные цистерны с бензином.

Как ранее сообщал News.ru, пожарные потушили возгорание на автомобильном складе в городе Осер на востоке Франции. Возгорание произошло вечером 27 июля. На месте работали около 80 пожарных. В результате случившегося никто не пострадал. Однако сгорели более 400 машин, находившихся на этом складе.