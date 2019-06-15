https://static.news.ru/photo/d6d2290a-902f-11e9-b87c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бурая медведица сбежала из циркового вольера и покусала прохожих в городе Балаково Саратовской области. Пострадавшие находятся в больнице.

По данным областного главка МВД, это произошло у одного из гаражей ГСК «Металлист». Животное набросилось на 68-летнего мужчину, повалило и стало кусать. Заметивший это 28-летний гражданин попытался отогнать медведицу, но сам получил повреждения и скрылся в зарослях, передаёт РИА Новости .

Оказалось, что животное по кличке Майя сбежало из гаража, в котором содержалось в перерывах между гастролями пензенского цирка «Союз-концерт». Сейчас полиция проводит проверку, место оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Хозяин медведицы намеревался сдать её в Курский заповедник, но произошедшее, вероятно, задержит процесс.