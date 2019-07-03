https://static.news.ru/photo/d7715ec4-9d9c-11e9-acd9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: o_kgn/vk.com

Икона Божией Матери, которая считается чудотворной, сгорела во время пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области. В обители было много образов. По предварительным данным, большинство из них уничтожены пламенем.

Свидетельницей ЧП стала сотрудница гостиницы при храме по имени Татьяна. По её словам, в момент инцидента в здании было немноголюдно, сообщает телеканал « 360 ».

Отец Алексей продавал свечи, и в этот момент что-то случилось. <...> Дым пошёл из-под обшивки (монастырских стен. — Ред.), — рассказала женщина.

Экстренные службы зафиксировали возгорание 3 июля текущего года в Белозёрском районе. В борьбе со стихией задействовали 15 человек и восемь единиц техники. Находившиеся внутри люди самостоятельно покинули помещение. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал неисправный кондиционер. Огонь перекинулся с него на крышу монастыря.

Ранее News.ru сообщал, что возгорание мусора произошло на открытой площадке возле храма Святых Кирилла и Мефодия в Москве. Огонь распространился на здание бывшего автосервиса. Площадь пожара составила 250 кв. м.