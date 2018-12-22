Спасение рабочих на шахте «Уралкалия» маловероятно

https://news.ru/storage/news/36bb624c8183637f4ac44db85689c66f/5fec3e79-0efa-4f76-8868-3a380b15384b_850.jpg Georgiy Rozov/Russian Look/Global Look Press

Девять человек в Соликамске остаются на глубине более 300 м

Девять рабочих, заблокированных из-за пожара на шахте «Уралкалия» в Соликамске, скорее всего, погибли. Об этом сообщил руководитель организации СЭУ-30, проводившей строительные работы на руднике.

Пожар начался около 12 часов дня на руднике СКРУ-3 «Уралкалия». На шахте работала подрядная организация из Башкирии, сотрудники которой выполняли строительство ствола №4. По предварительной версии, пожар вспыхнул во время проведения работ по армированию вентиляционного горизонта в стволе: возгоранию подвергся проходческий полок диаметром семь метров. Предположительно, загорелась монтажная пена, а затем уже утеплитель и элементы конструкции. На глубине около 365 м оказались заблокированы девять человек. Ещё восемь смогли выбраться на поверхность.

К спасательным работам приступили почти сразу, однако очень сильное задымление мешало пробиться к отрезанным от поверхности рабочим. Следственным комитетом РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трёх и более человек). Через шесть часов после возгорания эксперты констатировали, что у рабочих загоревшейся шахты не осталось шансов на спасение из-за большой температуры и сильного задымления. Баллоны с кислородом, которыми должны были быть снабжены горняки, рассчитаны на 260 минут пользования, и этот кислород уже давно должен был закончиться.

Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

На месте ЧП по-прежнему ведутся горноспасательные работы и принимаются меры по ликвидации пожара. После полной ликвидации последствий возгорания правоохранители приступят к осмотру места происшествия. Ранее пермское ИА «Местное время» сообщило, что люди сгорели заживо, поскольку температура в стволе шахты поднялась до 200 градусов. Ряд региональных СМИ также поспешил написать, что все девять рабочих, попавших в ловушку под землёй, найдены мёртвыми. Однако в пресс-службе «Уралкалия» это сообщение опровергли, добавив, что «вероятность увидеть их (строителей) живыми крайне низкая».

На базе Единой дежурной диспетчерской службы города Соликамска открыт телефон горячей линии: 8-342-5370-697.

News.ru сообщал ранее, что председатель правительства Дмитрий Медведев поручил губернатору Пермского края Максиму Решетникову оказать всю необходимую помощь пострадавшим при пожаре. Руководитель региона находился непосредственно на месте ЧП и по телефону рассказал главе кабмина о ходе спасательной операции.