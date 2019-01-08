Казармы Росгвардии остались без отопления

https://news.ru/storage/news/b07f02c2af2dbb8e246751bb87d7ed1a/af64abc3-a32c-4619-a39b-e10ea0e3db28_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На юге Москвы в казармах учебного центра Росгвардии отключили центральное отопление.

Инцидент произошёл из-за проведения ремонтных работ на трубопроводе, сообщил представитель экстренных служб.

Авария произошла в УЦ № 3792 по адресу: улица Дорожная, дом 56. Подача тепла приостановлена в помещения трёх казарм и двух общежитий.

На месте происшествия в настоящее время работают две бригады МОЭК.

Как сообщал News.ru, теплоснабжение вернули почти пяти тысячам жителей Кисловодска, оно было восстановлено по резервной схеме. Под отключение попали 4,9 тыс. человек, из них — 1,6 тыс. детей.