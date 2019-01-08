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Казармы Росгвардии остались без отопления

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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На юге Москвы в казармах учебного центра Росгвардии отключили центральное отопление.

Инцидент произошёл из-за проведения ремонтных работ на трубопроводе, сообщил представитель экстренных служб. 

Авария произошла в УЦ № 3792 по адресу: улица Дорожная, дом 56. Подача тепла приостановлена в помещения трёх казарм и двух общежитий. 

На месте происшествия в настоящее время работают две бригады МОЭК.

Как сообщал News.ru, теплоснабжение вернули почти пяти тысячам жителей Кисловодска, оно было восстановлено по резервной схеме. Под отключение попали 4,9 тыс. человек, из них — 1,6 тыс. детей.


#ЧП #росгвардия
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