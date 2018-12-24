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Почётный член ФИДЕ насмерть замёрз в Москве

Эдуард Дубов Российская Шахматная Федерация

Эдуард Дубов

происшествия [ версия для печати ]

Член Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эдуард Дубов насмерть замёрз на юго-западе Москвы. Ему было 80 лет.

Неизвестного мужчину госпитализировали с общим переохлаждением и обморожением конечностей в субботу 22 декабря. Он скончался на следующий день, не приходя в сознание, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Эдуард Дубов был математиком, почётным членом Международной шахматной федерации.

Как ранее писал News.ru, российская актриса Галина Тихонова скоропостижно скончалась, не дожив до 32 лет. По предварительной информации, она страдала от тяжёлой болезни, однако какой — пока не известно.


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