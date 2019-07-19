https://static.news.ru/photo/89eafbfc-aabb-11e9-9b1e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники ДПС в Чите задержали девочку, угнавшую автомобиль Toyota Corolla Fielder.

Уточняется, что 14-летняя школьница завладела чужим транспортным средством, чтобы вернуться домой. Незадолго до этого она познакомилась с 36-летним мужчиной, который увёз её в микрорайон «Северный», где стал распивать алкоголь с другом и не собирался отвозить ребёнка обратно, передаёт Znak .

В отношении девочки возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля.

Как писал News.ru ранее, двенадцатилетняя девочка, пропавшая под Симферополем, найдена живой и здоровой.