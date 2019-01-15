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Число жертв взрыва в Шахтах увеличилось

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Число жертв взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области увеличилось до четырёх. Под завалами экстренные службы нашли тела двух человек.

«Обнаружены тела еще двух погибших. Остается неизвестной судьба еще одного человека», — цитирует «Интерфакс» начальника регионального управления МЧС Вячеслава Бутко.

Взрыв на улице Хабарова произошёл утром 14 января. Понижение температуры в ближайшие дни может значительно осложнить поиск единственного пропавшего без вести. В общей сложности пострадавшими признаны около 100 человек.

Ранее News.ru сообщал, что 16 января — день траура в Шахтах. Городским предприятиям рекомендовано отменить увеселительные мероприятия, а телеканалам — развлекательные программы.


#Ростов-на-Дону #шахты #Ростовскаяобласть
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