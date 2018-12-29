Число жертв схода лавины под Хабаровском выросло до двух

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В Хабаровском крае продолжает расти число жертв схода лавин. Один из пострадавших скончался в больнице. Таким образом, жертвами ЧП стали уже два человека. Судьба ещё двоих пока остаётся неизвестной.

Шестеро пострадавших остаются под наблюдением медиков, их состояние оценивается как стабильное, сообщили ТАСС в участковой больнице Николаевского района.

Как писал News.ru, инцидент произошёл утром 29 декабря в посёлке Многовершинный Николаевского района. Лавина сошла на компрессорную подстанцию золотодобывающего предприятия ЗАО «Многовершинное», где находился один человек. На помощь ему выдвинулась группа из числа сотрудников предприятия. На них сошла вторая лавина, и они тоже оказались под снегом.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ. В администрации района пообещали оказать материальную помощь всем пострадавшим.