https://static.news.ru/photo/5f77e4a0-ad38-11e9-a0d9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

Растёт число жертв пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае. Речь идёт уже о четырёх погибших.

Сначала сообщалось только о девочке, которая умерла непосредственно в пожаре, позже в реанимации скончались ещё две девочки — все они жили в одной палатке. В правительстве региона говорили, что в реанимации остался только один мальчик. Теперь власти говорят о четырёх жертвах трагедии.

Палаточный городок на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе загорелся в ночь на 23 июля. Огонь распространился на площади 2,4 тыс. кв. м. По данным МЧС, сгорели 20 палаток из 26. К ликвидации пожара привлекались 28 человек и девять единиц техники.

Как писал News.ru, причиной пожара могла стать детская шалость, а также неисправность или неправильная эксплуатация электрооборудования.