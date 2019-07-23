https://static.news.ru/photo/e75196b2-ad30-11e9-8df1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

В правительстве Хабаровского края сообщили, что число детей, погибших при пожаре в лагере, увеличилось. Ранее сообщалось только о девочке, которая погибла непосредственно в пожаре, позже в реанимации скончались ещё две девочки — все они жили в одной палатке.

Две девочки скончались, в реанимации остался один мальчик, — сообщили в пресс-службе губернатора.

Как писал News.ru, причиной пожара в лагере в Хабаровском крае могла стать детская шалость, а также неисправность или неправильная эксплуатация электрооборудования. Палаточный городок на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе загорелся в ночь на 23 июля. Огонь распространился на площадь 2,4 тыс. кв. м. По данным МЧС, сгорели 20 палаток из 26-ти. К ликвидации пожара привлекались 28 человек и девять единиц техники.