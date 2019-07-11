Число заболевших в психоневрологическом диспансере в Хабаровском крае, где произошла вспышка кишечной инфекции, превысило 200 человек. Большинство из них находятся в удовлетворительном состоянии.
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Отмечается, что всего кишечной инфекцией заразилось 214 человек. В диспансере проживают в общей сложности 456 человек. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.
Как ранее писал News.ru, острой кишечной инфекцией заразились семь детей в Каякентском районе Дагестана. Пятеро из них доставлены в больницы, двое получили амбулаторное лечение.