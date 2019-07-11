https://static.news.ru/photo/27331c3a-a398-11e9-943f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Число заболевших в психоневрологическом диспансере в Хабаровском крае, где произошла вспышка кишечной инфекции, превысило 200 человек. Большинство из них находятся в удовлетворительном состоянии.

Как сообщает ТАСС , 19 пациентов диспансера в Эльбане доставлены в больницу Амурска. В медучреждении отметили, что они будут проходить лечение около 7–10 дней.

Отмечается, что всего кишечной инфекцией заразилось 214 человек. В диспансере проживают в общей сложности 456 человек. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.

Как ранее писал News.ru, острой кишечной инфекцией заразились семь детей в Каякентском районе Дагестана. Пятеро из них доставлены в больницы, двое получили амбулаторное лечение.