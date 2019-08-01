https://static.news.ru/photo/187863f4-b4ea-11e9-b600-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье возросло до 19. Состояние пятерых человек врачи оценивают как крайне тяжёлое. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По нашим данным, в грузовике было два человека, в автобусе — 26. К сожалению, есть жертвы. Погибли пять человек. Искренне соболезную их родным и близким. В больницу за помощью обратились 19 человек, 15 госпитализированы. Из них пятеро в крайне тяжёлом состоянии, — написал он в Instagram .

Авария произошла на трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь. По предварительным данным, автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. Погибли пять человек. Как считают в ГИБДД, причиной трагедии стала усталость и проблемы со здоровьем у водителя автобуса.

Ранее News.ru писал, что психологи МЧС России выехали в Апанасенковский район Ставропольского края для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в ДТП. Прокуратура района начала проверку по факту происшествия.