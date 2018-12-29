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Число пострадавших в ДТП с автобусом в ХМАО увеличилось

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Увеличилось число пострадавших и погибших в результате ДТП с вахтовым автобусом в Нефтеюганском районе ХМАО-Югры. Ранее сообщалось о пяти погибших и 14 пострадавших, по последним данным погибших — шесть, пострадавших — 18.

«18 пострадавших, шесть погибших. На месте работают девять бригад скорой помощи», — сообщили ТАСС в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

Вахтовый автобус, столкнувшийся на 820-м км автодороги Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск с двумя грузовиками и легковушкой, принадлежит «РН-Бурение» (входит в «Роснефть»). Пострадавших в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии доставляют в медучреждения Сургута, Нефтеюганска и Пойковского.

Ранее News.ru писал, что в результате столкновения грузового поезда и легковушки пять вагонов состава сошли с рельсов. Авария произошла на станции Возжаевка Забайкальской железной дороги в Белогорском районе Приамурья. По словам представителей пресс-службы правительства региона, два человека пострадали, повреждены опоры контактной сети. В данный момент на месте аварии ведутся работы по ликвидации её последствий.


#ДТП #хмао
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