Число пострадавших при взрыве в Магнитогорске возросло

https://news.ru/storage/news/2828c6403c3c155293b5a4f089e5fed3/ec12397f-af66-4894-b151-be587d0cac1a_850.jpg Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области/ТАСС

После обрушения подъезда жилого дома в результате взрыва в Магнитогорске госпитализированы пять человек. Некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось о четырёх пострадавших. В больнице скорой помощи ТАСС уточнили, что у них находятся четверо взрослых и один ребёнок, которые получили ранения в результате инцидента.

При этом двое пребывают в реанимации — ребёнок и мужчина. Последнему, получившему травмы грудной клетки и живота, в настоящее время делают операцию.

Взрыв в многоквартирном доме в Магнитогорске произошёл несколько часов назад. По последним данным, погибли четыре человека. Ещё около 50 могут находиться под завалами.

Ранее News.ru сообщил о том, что власти Челябинской области окажут помощь семьям погибших и пострадавшим в результате трагедии. Им выплатят по 100 и 50 тысяч рублей соответственно. Кроме того, лишившимся жилья будут предоставлены квартиры.