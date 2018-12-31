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Число пострадавших при взрыве в Магнитогорске возросло

Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области/ТАСС

происшествия [ версия для печати ]

После обрушения подъезда жилого дома в результате взрыва в Магнитогорске госпитализированы пять человек. Некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось о четырёх пострадавших. В больнице скорой помощи ТАСС уточнили, что у них находятся четверо взрослых и один ребёнок, которые получили ранения в результате инцидента.

При этом двое пребывают в реанимации — ребёнок и мужчина. Последнему, получившему травмы грудной клетки и живота, в настоящее время делают операцию.

Взрыв в многоквартирном доме в Магнитогорске произошёл несколько часов назад. По последним данным, погибли четыре человека. Ещё около 50 могут находиться под завалами.

Ранее News.ru сообщил о том, что власти Челябинской области окажут помощь семьям погибших и пострадавшим в результате трагедии. Им выплатят по 100 и 50 тысяч рублей соответственно. Кроме того, лишившимся жилья будут предоставлены квартиры.


#происшествия #ВЗРЫВ #магнитогорск
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