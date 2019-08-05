Фото: vk.com/ achpod/Global Look Press

Законным представителем избитой в Ингушетии семилетней девочки стала детский омбудсмен республики Зарема Чахкиева.

На сегодняшний день я решила взять эту ответственность на себя и стать законным представителем. Пока на 3 месяца, а потом уже будет видно, — сообщила Чахкиева, передаёт РИА Новости. Как...