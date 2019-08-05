Число пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов в красноярском Ачинске выросло до девяти.
В данный момент первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян проводит заседание оперативного штаба. Ведомство открыло горячую линию в связи с ЧП.
На базе ГУ МЧС России по Красноярскому краю открыт телефон горячей линии: +7 (391) 275-16-41, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
На территории Ачинского района введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующее решение приняли местные власти после серии взрывов на территории воинской части. Военные следователи проводят проверку по факту произошедшего, писал News.ru.