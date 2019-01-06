Число пострадавших в ДТП на Ставрополье увеличилось

Количество пострадавших в аварии с участием маршрутки, которая перевозила граждан Азербайджана, возросло до 10 человек.
По данным управления ГИБДД по Ставропольскому краю, водитель микроавтобуса не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся в кювет.
«Все пострадавшие доставлены лечебные учреждения Левокумского и Буденовского районов, где им оказывается необходимая помощь», — отметили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время выясняются обстоятельства происшествия, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что инцидент произошёл на трассе «Кочубей — Зеленокумск — Мин. Воды», неподалёку от села Левокумское. Микроавтобус направлялся в Москву. В общей сложности в нём находились 13 человек.