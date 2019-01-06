Число пострадавших в ДТП на Ставрополье увеличилось

https://news.ru/storage/news/6b0e977295cf30f25eca4a87c2cdbdd1/ab081aea-f42e-4527-8fb0-4c8426388fea_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Количество пострадавших в аварии с участием маршрутки, которая перевозила граждан Азербайджана, возросло до 10 человек.

По данным управления ГИБДД по Ставропольскому краю, водитель микроавтобуса не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся в кювет.

«Все пострадавшие доставлены лечебные учреждения Левокумского и Буденовского районов, где им оказывается необходимая помощь», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время выясняются обстоятельства происшествия, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что инцидент произошёл на трассе «Кочубей — Зеленокумск — Мин. Воды», неподалёку от села Левокумское. Микроавтобус направлялся в Москву. В общей сложности в нём находились 13 человек.