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Число пострадавших в ДТП на Ставрополье увеличилось

Сергей Булкин/News.ru

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Количество пострадавших в аварии с участием маршрутки, которая перевозила граждан Азербайджана, возросло до 10 человек.

По данным управления ГИБДД по Ставропольскому краю, водитель микроавтобуса не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся в кювет.

«Все пострадавшие доставлены лечебные учреждения Левокумского и Буденовского районов, где им оказывается необходимая помощь», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время выясняются обстоятельства происшествия, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что инцидент произошёл на трассе «Кочубей — Зеленокумск — Мин. Воды», неподалёку от села Левокумское. Микроавтобус направлялся в Москву. В общей сложности в нём находились 13 человек.


#ДТП #авария #ставрополье #маршрутка
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