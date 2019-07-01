https://static.news.ru/photo/d006bc1a-9c02-11e9-800f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

Число жертв паводка в Иркутской области достигло 12 человек. По предварительным данным, в больницах находятся ещё 153 пострадавших.

По информации МВД, местоположение девяти граждан до сих пор неизвестно, передаёт РИА Новости .

Частные постройки, смытые мощным потоком воды, образовали затор под мостом на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Дорога соединяет две части затопленного города Тулун в Иркутской области, однако сейчас сообщение прервано. По данным регионального главка МЧС, затор образовали более 300 домов. Треть подтопленных зданий — в городе Тулуне.

Уровень воды в населённом пункте снижается каждые два часа на 15–20 см. 29 июня она поднялась там до отметки 13,87 м. Сейчас уровень воды упал до 10,2 м. Максимальной критической отметкой при подтоплении считается 7 м. Ранее News.ru писал, что вода в местной реке Ия будет возвращаться к нормальным отметкам по меньшей мере в течение двух дней.