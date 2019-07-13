https://static.news.ru/photo/e8f87c02-a668-11e9-b73a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Количество жертв аварии с автобусом в Башкирии выросло до шести. Среди пострадавших есть двое детей. Их отправили в ближайшие больницы.

Общественное транспортное средство, следовавшее в Уфу, улетело в кювет и перевернулось на 54-м км трассы Белорецк — Инзер. По предварительным данным, в салоне находились 40 человек. 16 пассажиров не пострадали.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Есть затруднения с извлечением из автобуса пассажиров — несколько человек зажаты в нём, и им требуется деблокировка, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла на севере Москвы. Два человека погибли, один пострадал.