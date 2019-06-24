Число погибших при взрывах на военном складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана возросло до двух человек. Ещё 15 находятся в реанимации.
К сожалению, есть погибшие — один гражданский, один военнослужащий. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, — заявил на заседании правительства премьер-министр страны Аскар Мамин.
Министр здравоохранения Елжан Биртанов отметил, что всего за помощью обратились 165 человек, из них 89 были госпитализированы, а 76 получили помощь амбулаторно.
Взрыв на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области прогремел утром в 09:20 по местному времени 24 июня (06:20 мск). Пропали десятки несовершеннолетних детей. По предварительным данным, их эвакуировали без разрешения родителей. Сейчас пропавших несовершеннолетних ищут с помощью волонтёров.
Ранее News.ru писал о том, что в результате происшествия пострадали 72 человека.