https://static.news.ru/photo/6d940010-970c-11e9-8a8d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/znewskz

Число погибших при взрывах на военном складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана возросло до двух человек. Ещё 15 находятся в реанимации.

К сожалению, есть погибшие — один гражданский, один военнослужащий. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, — заявил на заседании правительства премьер-министр страны Аскар Мамин.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов отметил, что всего за помощью обратились 165 человек, из них 89 были госпитализированы, а 76 получили помощь амбулаторно.

Взрыв на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области прогремел утром в 09:20 по местному времени 24 июня (06:20 мск). Пропали десятки несовершеннолетних детей. По предварительным данным, их эвакуировали без разрешения родителей. Сейчас пропавших несовершеннолетних ищут с помощью волонтёров.

Ранее News.ru писал о том, что в результате происшествия пострадали 72 человека.