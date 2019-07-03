https://static.news.ru/photo/42944a4c-9d87-11e9-8a81-fa163e074e61_1024.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Количество жертв паводка в Иркутской области достигло 20 человек, сообщил представитель экстренных служб региона.

Ещё более 1,3 тысячи местных жителей обратились за помощью к врачам, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что число пострадавших и госпитализированных из-за паводка в Иркутской области превысило 220 человек. По словам командующего войсками Центрального военного округа Александра Лапина, в регион привлечены специалисты из новосибирского военного госпиталя, благодаря чему число военных медицинских групп в Тулуне увеличится до шести.