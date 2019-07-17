https://static.news.ru/photo/ae637324-a89f-11e9-a4c3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Госпитализированных в результате отравления в крымском лагере «Лучистый» стало больше. На данный момент в больницах находятся 56 человек. Об этом сообщили в Минздраве республики.

Госпитализированы ещё двое детей. <...> Состояние пациентов стабильное, — сообщил источник РИА Новости .

Ранее сообщалось о госпитализации 49 детей и 5 взрослых. О диагнозе пациентов пока не сообщается. По предварительным данным, причиной отравления мог стать салат.

Как писал News.ru, по факту отравления детей возбуждено уголовное дело — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Расследование начал и Роспотребнадзор.